В случае неполучения нового транша Международного валютного фонда Украина сможет продержаться только до 2019 года.

Об этом «Апострофу» рассказал близкий к Кабинету министров Украины источник, информирует svodka.net.

Как известно, условиями получения транша МВФ является повышения цен на газ для населения и создание Антикоррупционного суда. В то время как решение о повышении тарифов отложили, законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда сейчас готовится ко второму чтению. Однако, если он не будет принят уже в ближайшее время, Украина не сможет получить транш МВФ в апреле.

«Если не решается вопрос с судом, то дальше возникает глобальная проблема с траншем МВФ. А это приведет к проблемам в макроэкономической ситуации в стране, потому что у нас возникнут трудности с выплатой внешних долгов. Да, мы можем продержаться до 2019 года без транша. Но в 2019 году нужно как-то жить. Если принимается закон об антикоррупционном суде, то 99,9%, что Украина получит транш. Без каких-либо дополнительных условий [в том числе по цене на газ]», — говорится в сообщении.

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