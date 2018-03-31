Значительное количество укринцев, кто работал за границей или находился за пределами страны с целью обучения, возвращаются на пасхальные праздники домой, заявили в Государственной пограничной службе Украины. Очереди из автомобилей образовались в основном на украинско-польской границе. Перед пунктами пропуска "Шегини" и "Краковец" в очередях стоят примерно по 300 легковых автомобилей Фото: dpsu.gov.ua "Это связано с тем, что значительное количество граждан Украины, кто работал за границей или находился за пределами страны с целью обучения, возвращаются на пасхальные праздники домой. В частности, по состоянию на 11.00 перед пунктом пропуска "Ягодин" скопилось около 600 транспортных средств на въезд в Украину. А перед пунктами пропуска "Шегини" и "Краковец" в очередях стоят примерно по 300 легковых автомобилей", – сказано в сообщении.В Госпогранслужбе подчеркивают, что с украинской стороны очередей нет во всех пунктах пропуска.Пасху в 2018 году православные христиане будут праздновать 8 апреля, а католики на неделю раньше – 1 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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