Значительное количество укринцев, кто работал за границей или
находился за пределами страны с целью обучения, возвращаются на
пасхальные праздники домой, заявили в Государственной пограничной
службе Украины. Очереди из автомобилей образовались в основном на
украинско-польской границе. Перед пунктами пропуска "Шегини" и
"Краковец" в очередях стоят примерно по 300 легковых автомобилей
Фото: dpsu.gov.ua "Это связано с тем, что значительное количество
граждан Украины, кто работал за границей или находился за пределами
страны с целью обучения, возвращаются на пасхальные праздники
домой. В частности, по состоянию на 11.00 перед пунктом пропуска
"Ягодин" скопилось около 600 транспортных средств на въезд в
Украину. А перед пунктами пропуска "Шегини" и "Краковец" в очередях
стоят примерно по 300 легковых автомобилей", – сказано в
сообщении.В Госпогранслужбе подчеркивают, что с украинской стороны
очередей нет во всех пунктах пропуска.Пасху в 2018 году
православные христиане будут праздновать 8 апреля, а католики на
неделю раньше – 1 апреля.
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