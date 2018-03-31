Там уверены, что декларирование не должно создавать ненужный груз или давление на гражданское общество

"Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить закон о декларировании доходов общественных деятелей и международных членов наблюдательных советов государственных предприятий. Система декларирования активов в Украине должна привлекать государственных должностных лиц к ответственности, а не создавать ненужный груз или давление на гражданское общество", - говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, что этот закон касается тех людей, которые стремятся повысить прозрачность и подотчетность в Украине, выполняя обещания евромайдан и стремление украинского народа к демократической страны, руководствуется верховенством закона.

"Мы призываем украинское правительство оперативно отменить требования декларирования активов в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в сообщении.

Напомним, что 23 марта Верховная Рада Украины утвердила изменения к электронному декларированию, которым военнослужащих-контрактников и мобилизованных бойцов освобождают от обязанности заполнять электронные декларации.

Кроме того, Верховная Рада попыталась, но не смогла отменить результаты голосования за изменения в е-декларирования. В понедельник, 27 марта, спикер Андрей Парубий подписал закон №6170, что заставляет антикоррупционные организации подавать е-декларации, и направил его на подпись Президенту.

В свою очередь международная общественная организация по борьбе с коррупцией Transparency International и ее отделения в Украине призвали украинскую власть отменить противоречивые поправки в Закон "О предупреждении коррупции», согласно которым антикоррупционные активисты и их контрагенты должны подавать е-декларации.

Как известно, 27 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

В июле 2017 Порошенко зарегистрировал два законопроекта, отменяющие е-декларирования для активистов, но зато - добавляют в законодательство требования о дополнительном отчетности общественных организаций (проект 6674) и о санкциях для тех, кто нарушил эти требования или допустил ошибку (проект 6675) . Именно эти два документа были направлены на экспертизу по запросу мониторингового комитета ПАСЕ.