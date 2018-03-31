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В Днепре обнаружили двойника Геннадия Кернеса
31.03.2018 13:54
В коммунальном предприятии "УРЕА" городского совета Днепра работает мужчина-двойник Кернеса.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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