Служба безопасности Украины проводит расследование деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) по всей территории страны из-за "поддержки ополченцев" и "антиукраинской деятельности", передает украинское информагентство "Вчасно" со ссылкой на заявления полковников СБУ Валерия Удовиченко и Юлии Лапутиной.

Представители СБУ заявили, что "сейчас СБУ проводит расследование деятельности УПЦ МП по всей территории Украины".

"Расследование проводится путем научных экспертиз, выявления документов, свидетельства людей, которые видели или были участниками мероприятий, которые осуществляла УПЦ МП.

Осуществляется опрос свидетелей и сбор доказательств, исследуется церковная литература на предмет наличия манипулятивных текстов", — приводит агентство слова Лапутиной.

В СБУ заявили, что в течение четырех лет войны в Донбассе религиозные и культовые сооружения якобы используются спецслужбами РФ для ведения разведывательной операции, а представители духовенства участвуют в "террористической деятельности и поддерживают боевиков".

Сообщается, что представители СБУ привели примеры, как в 2014 году в Донецкой области монахи Свято-Успенской Святогорской лавры разместили на обратной стороне иконы Божией матери "новую молитву пророссийского содержания и раздавали ее на пасхальные праздники".

Также, по данным СБУ, в 2014 году один из лидеров ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) вместе с другими ополченцами получил убежище в одной из церквей УПЦ МП в Славянске, в ней он также создал свой батальон и освятил оружие.

"Фактически храмы УПЦ МП стали ячейками, на которые опирались в своей деятельности против Украины", — заявил полковник СБУ Удовиченко.

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