



Заради мистцетва можна піти на все: принаймні, на зміни зовнішності. Так, відомий співак Макс Барських для зйомок свого нового кліпу на трек "Сделай громче" перефарбувався і продемонстрував на перших кадрах голубе та зелене волосся.



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Режисером кліпу виступив Алан Бадоєв, який розповів, що надихався романом Бернара Вербера "Імперія ангелів" і присвятив кліп темі реінкарнації. У відео Макс Барських зіграв ангела, який оберігає людські душі.



"Створюючи цей кліп, я відштовхувався не лише від книги "Імперія ангелів", але і від стилістики культового фільму Тома Тиквера "Біжи, Лоло, біжи". В результаті вийшла дуже їдка естетика, яка підкреслює нове звучання Макса", – розповів Бадоєв.





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