В октябре 2015 года сотрудник Службы безопасности Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб пассажир его авто. Суд также лишил сотрудника СБУ права управлять транспортными средствами сроком на три года Фото: pixabay.com "В октябре 2015 года сотрудник Службы безопасности Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки BMW X5, двигаясь с опасной скоростью движения. Не учтя дорожную обстановку, он совершил выезд на клумбу и допустил столкновение с электроопорой, в результате чего пассажир указанного транспортного средства получил тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте", – сказано в сообщении.Оболонский райсуд Киева признал сотрудника СБУ виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего или причинение тяжкого телесного повреждения), и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.Суд также лишил сотрудника СБУ права управлять транспортными средствами сроком на три года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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