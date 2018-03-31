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Суд приговорил к трем годам лишения свободы сотрудника СБУ за ДТП со смертельным исходом
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31.03.2018 14:00
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В октябре 2015 года сотрудник Службы безопасности Украины, находясь
в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, в результате
которого погиб пассажир его авто. Суд также лишил сотрудника СБУ
права управлять транспортными средствами сроком на три года Фото:
pixabay.com "В октябре 2015 года сотрудник Службы безопасности
Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял
автомобилем марки BMW X5, двигаясь с опасной скоростью движения. Не
учтя дорожную обстановку, он совершил выезд на клумбу и допустил
столкновение с электроопорой, в результате чего пассажир указанного
транспортного средства получил тяжкие телесные повреждения,
несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте", –
сказано в сообщении.Оболонский райсуд Киева признал сотрудника СБУ
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286
Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного
движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего
или причинение тяжкого телесного повреждения), и назначил наказание
в виде трех лет лишения свободы.Суд также лишил сотрудника СБУ
права управлять транспортными средствами сроком на три года.
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