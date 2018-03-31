Честно говоря, я в страхе, изумлён и смущён. Я родился в Швейцарии, большую часть жизни прожил именно там, объехал всю Европу и живу в США более 20 лет. Но в самых худших своих кошмарах я и представить не мог, что Запад опустится до такого, что мы наблюдаем сейчас.

Я имею в виду, что знаю об операциях под чужим флагом, коррупции, колониальных войнах, лжи НАТО, подлом раболепии восточно-европейцев и прочем. Я много раз об этом писал. Но какими бы неидеальными они были, я помню Гельмута Шмидта, Мэгги Тэтчер, Рейгана, Миттерана и даже Ширака! И я помню, какой была «Canard Enchaîné» (французская сатирическая газета) или даже «Би-би-си». Во время холодной войны Запад едва ли был рыцарем в сияющих доспехах, но всё же — нормы закона имели значение, как и некая доля критического мышления.

Теперь я глубоко изумлён Западом. И очень-очень испуган.

Всё, что я вижу сегодня — это покорное стадо, возглавляемое истинными, неподдельными психопатами (в клиническом смысле слова).

И это ещё не самое худшее.

Самое худшее — оглушительное молчание, то, что все отворачиваются, делая вид, что «это не моё дело», или хуже того, действительно принимают весь этот гротескный спектакль всерьёз. Что с вами, люди?! Вы что, все превратились в зомби?! ПРОСНИТЕСЬ!!!!!

Позвольте мне теперь тщательно взвесить свои слова и высказать грубую правду.

После неоконовского переворота против Трампа Запад теперь идёт тем же самым курсом, что и нацистская Германия где-то в середине 30-х.

О, конечно, идеология другая, как и назначенный козел отпущения. Но мышление «точно» такое же.

Те же причины дают те же эффекты. Но на этот раз у обеих сторон есть оружие, которое заставляет Дрезденский Холокост выглядеть мелкой искрой.

Итак, теперь у нас трогательная демонстрация «западной солидарности» не с Британией или народом Британии, а с Лондонским Сити. Разве это не умилительно?!

Позвольте спросить: что является основной чертой политики Британии в отношении Европы, ну, скажем, со Средневековья?

Верно: разжигание войн в Европе.

А на этот раз, что, думаете, всё иначе?

Кто-нибудь применяет подход «лучшим предсказанием будущего поведения служит прошлое» в отношении Соединённого Королевства?

Позвольте сказать следующее: когда Наполеон и Гитлер нападали на Россию, она была в состоянии глубокого кризиса и объективно была слаба (да! Проверьте сами!). В обоих случаях русское общество было глубоко пронизано внутренними противоречиями, и время для нападения выбиралось идеально.

Но не так сейчас.

Так что позвольте задать простой вопрос: вы и правда хотите отправиться на войну против абсолютно единой и обладающей ядерным оружием России?

Думаете, я сгущаю краски?

Подумайте ещё раз.

Истина такова, что ситуация сегодня долго хуже, чем во время «Карибского кризиса». Во-первых, во время «Карибского кризиса» по обе стороны были разумные люди. Сегодня НИ ЕДИНОГО РАЗУМНОГО ЧЕЛОВЕКА НА ПОСТАХ ВО ВЛАСТИ США НЕТ. Ни ЕДИНОГО! Во-вторых, во время «Карибского кризиса» все новости были о кризисе, вся планета ощущала, что мы стоим на грани бездны.

Сегодня, кажется, никто не знает, что мы вот-вот окажемся в состоянии войны, вероятно, термоядерной, в которой жертвы будут исчисляться сотнями миллионов.

И всё из-за чего?

Из-за того, что люди на Западе соглашаются или даже не знают, что ими управляет отвратительная банда невежественных, агрессивных психопатов.

По меньшей мере ситуация демонстрирует следующее:

Капитализму необходима война и мировая гегемония, чтобы он выжил. Нормы закона применяются лишь в отношении слабых и бедных. Представительная демократия не работает. Западные ценности превратились в печальную шутку. Англо-сионистская Империя на грани коллапса, единственный вопрос как это произойдёт и какой ценой.

Прямо сейчас они массово высылают российских дипломатов, и чувствуют себя очень сильными и отважными. Польские и украинские политики испытывают поистине историческое нарастание отваги и уверенности в себе! (прячась, как обычно, за английской огневой мощью).

Истина же в том, что это лишь вершина намного более крупного айсберга. В реальности решающие консультации на уровне специалистов, которые жизненно важны между сверхдержавами, давным-давно прекратились. Всё ограничивается телефонными звонками на высшем уровне. Такое происходит, когда обе стороны готовы воевать. Уже многие месяцы Россия и НАТО готовятся к войне в Европе. И Россия готова. А НАТО определённо нет! О, да, у них есть показатели численности, и они думают, что они сильны. Истина же в том, что эти карлики в НАТО понятия не имеют, что вот-вот по ним ударит, когда русские пойдут воевать, эти мини-государства НАТО даже не поймут, что с ними происходит. Очень быстро реальные действия останутся на долю США и России. Так что любой конфликт очень быстро станет ядерным. И впервые в истории США получат очень и очень сильный удар, не только в Европе, на Ближнем Востоке или в Азии, но и в континентальной части США.

Я родился в русской военной семье и всю жизнь изучал русские и советские военные вопросы. Я могу с полной уверенностью обещать следующее, и пожалуйста, ни секунды не сомневайтесь: Россия не отступит и, если её загнать в угол, она сметёт всю вашу цивилизацию. Русские на самом деле не хотят войны, они её опасаются (как и следует делать) и сделают всё, чтобы её избежать. Но в случае нападения надо ожидать ответа с абсолютно опустошительным насилием. Не хотите прислушаться ко мне, прислушайтесь к Путину, который ясно это сказал и которого, по крайней мере в этом вопросе, поддерживает 95% населения. Начиная с Крестовых походов на Восток и до нацистского вторжения в Советский Союз, хватит — значит, хватит, и русские не станут терпеть очередное набег Запада, особенно не то, что подкреплено ядерными средствами. Ещё раз, пожалуйста, взвесьте слова Путина очень и очень внимательно:

«Зачем нам нужен мир, если в нём не будет России?».

И всё это ради чего? У США и России нет объективных причин заниматься чем-то иным, кроме сотрудничества (русские совершенно озадачены тем фактом, что руководители США, по-видимому, совершенно не обращают внимания на этот простой факт). Ладно, у Лондонского Сити есть масса причин хотеть, чтобы России не было, и она молчала. Как столь элегантно выразился Гэвин Уильямсон, маленький женоподобный мальчик, отвечающий за «оборону» Соединённого Королевства, Россия должна «уйти и заткнуться». Верно. Позвольте мне сказать — этого не будет! Британия превратится в груду радиоактивного пепла задолго до того, как Россия уйдёт или заткнётся. Это просто факт.

Что меня озадачивает, так это следующее: разве американские руководители на самом деле хотят потерять страну ради маленькой мерзкой кучки заносчивых пафосных британских задниц, которые всё ещё думают, что они — Империя? Вы когда-нибудь видели Бориса Джонсона, Терезу Мей или Гэвина Уильямсона? Вы действительно готовы умереть, защищая интересы этих дегенератов?

Я этого не понимаю, и никто в России не понимает.

Да, я знаю, всё, что они сделали — выслали нескольких дипломатов. И русские сделают то же самое. И что? Но дело не в этом!

СМОТРЕТЬ НАДО НЕ ТУДА, ГДЕ МЫ СЕЙЧАС, А ТУДА, КУДА МЫ НАПРАВЛЯЕМСЯ!!

Можно найти 200 000 протестующих против оружия в Округе Колумбия, но НИКОГО ВООБЩЕ ПРОТИВ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ?!

Что с вами, люди?!

Что случилось с Западом, где я родился в 1963-м?

Боже мой, разве это действительно конец всему?

Неужели я — единственный, кто видит, как это медленно надвигающееся крушение тащит нас в пропасть?

Если можете, пожалуйста, найдите причину ещё надеяться на что-то.

Сейчас я таких причин не вижу.

PS: да, я знаю. Правила блога не одобряют заглавные буквы, поскольку это считается криком. Согласен, но на этот раз Я И ПЫТАЮСЬ КРИЧАТЬ! Итак, только на этот раз, можете использовать заглавные буквы, если хотите. Миру страшно необходимо, чтобы кто-то сейчас кричал, пусть даже виртуально.

The Saker (Сокол)

оригинал статьи: , США

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