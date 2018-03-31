Водитель туристического автобуса погиб в результате столкновения автобуса с фурой в Баварии на юге Германии. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает .

Еще 17 человек получили серьезные ранения. Трое из них были направлены в близлежащую больницу.

В туристическом автобусе находились примерно 40 пассажиров.

Напомним, в средине марта в Турции автобус врезался в грузовик, 13 человек погибли.

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