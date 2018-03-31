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В Германии туристический автобус столкнулся с грузовиком
31.03.2018 14:02

Водитель туристического автобуса погиб в результате столкновения автобуса с фурой в Баварии на юге Германии. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает .

Еще 17 человек получили серьезные ранения. Трое из них были направлены в близлежащую больницу.

В туристическом автобусе находились примерно 40 пассажиров.

Напомним, в средине марта в Турции автобус врезался в грузовик, 13 человек погибли.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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