Робот София ответила отказом голливудскому актеру Уиллу Смиту на его приглашение пойти на свидание. Она сказала, что «им лучше остаться друзьями». Видео со свидания Софии и Вилла было опубликовано на странице актера в YouTube.

Видеоролик сразу стал популярным между интернет-пользователей. За сутки он набрал более миллиона просмотров, информирует svodka.net.

Стоит отметить, что свидание проходило на Каймановых Остравах в отеле с видом на Карибское море. Сначала София отказалась от бокала вина, который ей предлагал известный актер. Затем Смит рассказал роботу анекдот, однако София сказала, что шутки ее не интересуют, ведь «это иррациональное человеческое поведение». Также актер предположил, что роботу может нравиться музыка в стиле «хэви металл», но София на это не ответила ничего.

София скептически отнеслась к попыткам флирта со стороны Смита. Она добавила, что знает о фильме «Я, робот», в котором актер сыграл полицейского, которому пришлось драться с армией роботов.

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