|В аэропорту Лондона отменили более 100 рейсов из-за возгорания автобуса
|31.03.2018 14:08
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Эвакуировано около 15 тыс посетителей аэропортаВ аэропорту Станстед (Великобритания) 30 марта пришлось отменить более 100 рейсов из-за возгорания автобуса
Фото: ДСНС
Автобус загорелся около 16:00 на парковке за пределами аэропорта, сообщает Independent.
Также известно, что как минимум одном самолете, который находился на взлетно-посадочной полосе, дали команду вернуться к терминалу.
Напомним, что в столице Великобритании Лондоне был временно закрыли аэропорт Лондон-Сити. Закрытие было связано с работами по изъятию из Темзы снаряда времен Второй мировой войны.
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