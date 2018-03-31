Эвакуировано около 15 тыс посетителей аэропорта

Автобус загорелся около 16:00 на парковке за пределами аэропорта, сообщает Independent.

Также известно, что как минимум одном самолете, который находился на взлетно-посадочной полосе, дали команду вернуться к терминалу.

Напомним, что в столице Великобритании Лондоне был временно закрыли аэропорт Лондон-Сити. Закрытие было связано с работами по изъятию из Темзы снаряда времен Второй мировой войны.