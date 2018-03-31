В марте 2018 доходы госбюджета Украины составили 76,224 млрд грн, что на 5,086 миллиарда, или 6,3% меньше плановых показателей. Об этом сообщает Государственная казначейская служба, передает

Всего с начала 2018 года план по доходам не выполнен на 12,084 млрд грн.

Вместе с тем, доходы госбюджета в текущем месяце, по сравнению с мартом 2017 года, увеличились на 12,238 млрд грн, или на 19,1%.

Также сообщается, что по сравнению с январем-мартом 2017 года, за три месяца 2018 года налоговые поступления сократились на 6,7% - до 89,621 млрд грн, тогда как таможенные выросли до 73,376 млрд грн, что на 12,8% превышает показатель аналогичного периода 2017 года.

Госказначейство также сообщило о росте доходов местных бюджетов в марте 2018 года на 4,688 млрд грн, или 37% - до 17,316 млрд грн.

Поступления единого социального взноса (ЕСВ) в марте 2018 года увеличились по сранвнению с мартом 2017 года на 31,5% - до 16,149 млрд грн.

Напомним, Кабмин одобрил отчет о выполнении Госбюджета-2017.

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