На территории столицы Украины правоохранители задержали мужчину, который имел при себе гранату и травматический пистолет. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

По словам сотрудников полиции, вечером в пятницу, 30 марта, в Днепровском районе столицы наряд полиция заметил жителя Киевской области в нетрезвом состоянии. Во время досмотра у него нашли оружие и боеприпасы.

Перед этим в полицию поступило сообщение о том, что бульваре Перова возле автомобиля "БМВ" находится нетрезвый мужчина, который приставал к людям. У него обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1, травматический пистолет со "сбитыми" номерами.

В нынешний момент мужчину задержали, он - житель Киевской области, родившийся в 1978 году. По данному факту начато уголовное производство. Согласно части 1 статьи 263 УК Украины, мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, 30 марта, в Киеве загорелся и взорвался автомобиль Range Roveг. Рядом с местом пожара разбросаны осколки взрывного устройства и рычаг гранаты.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира