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Милонов пранкеру Вольнову: Не моли о пощаде, ее не будет. Наши ребята уже рядом с тобой, жди, гаденыш
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31.03.2018 14:16
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Депутат фракции "Единой России" в Государственной думе РФ Виталий
Милонов пообещал украинскому пранкеру Евгению Вольнову, что лично
встретится с ним, когда тот будет "в соплях и слюнях". Милонов
пообещал, что не пощадит украинского пранкера Вольнова Фото: ЕРА
опубликовал на своем канале в YouTube."Остальные, вот типа
как ты, это не пранкеры, понимаешь. На букву "П", но другие. Вот в
чем дело", – заявил Милонов.Пранкер поинтересовался мнением
депутата Госдумы по поводу того, что российский священник в
разговоре с Вольновым согласился дать откат за отпевание
погибших при пожаре в Кемерово детей."Давай так. Мы поговорим потом
лично, ладно? С тобой... Только когда ты будешь в соплях и слюнях,
ты пожалуйста не моли о пощаде, ее не будет... Наши ребята уже
рядом с тобой, да. Жди, гаденыш, жди", – заявил Милонов.25 марта
2018 года Вольнов запустил информацию о 300 погибших в
результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. По
официальным данным, жертвами происшествия стали 64 человека. В
РФ против украинца завели уголовное дело и объявили
в международный розыск. В ГПУ заявили, что Украина не выдаст
России Вольнова.Пранкер отметил, что после пожара в Кемерово
звонил от имени администрации президента России с "самыми
бредовыми" предложениями, и все собеседники сразу соглашались
выполнять его поручения.
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