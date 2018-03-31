Депутат фракции "Единой России" в Государственной думе РФ Виталий Милонов пообещал украинскому пранкеру Евгению Вольнову, что лично встретится с ним, когда тот будет "в соплях и слюнях". Милонов пообещал, что не пощадит украинского пранкера Вольнова Фото: ЕРА опубликовал на своем канале в YouTube."Остальные, вот типа как ты, это не пранкеры, понимаешь. На букву "П", но другие. Вот в чем дело", – заявил Милонов.Пранкер поинтересовался мнением депутата Госдумы по поводу того, что российский священник в разговоре с Вольновым согласился дать откат за отпевание погибших при пожаре в Кемерово детей."Давай так. Мы поговорим потом лично, ладно? С тобой... Только когда ты будешь в соплях и слюнях, ты пожалуйста не моли о пощаде, ее не будет... Наши ребята уже рядом с тобой, да. Жди, гаденыш, жди", – заявил Милонов.25 марта 2018 года Вольнов запустил информацию о 300 погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. По официальным данным, жертвами происшествия стали 64 человека. В РФ против украинца завели уголовное дело и объявили в международный розыск. В ГПУ заявили, что Украина не выдаст России Вольнова.Пранкер отметил, что после пожара в Кемерово звонил от имени администрации президента России с "самыми бредовыми" предложениями, и все собеседники сразу соглашались выполнять его поручения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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