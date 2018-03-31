Лондон, Уайтчепел, Ист-Энд.

Исламизация Соединённого Королевства ускоряется с невероятной скоростью. Желание британских правящих кругов покориться исламу, по-видимому, подавляющее.

В недавнем докладе Общества Генри Джексона показано, как Соединённое Королевство использовало деньги налогоплательщиков на поддержку исламской благотворительности, работающей против британского общества в объеме более шести миллионов фунтов стерлингов только в 2017 году. По данным доклада, «Поскольку исследование в этом докладе скорее иллюстративные, чем всеобъемлющие, вероятно, озвученные суммы представляют собой лишь верхушку айсберга». В докладе делается вывод, что «Если не будут предприняты всеобъемлющие действия, то сеть исламских экстремистов, действующая в Соединённом Королевстве, будет продолжать использовать благотворительность и деньги налогоплательщиков для финансирования распространения разделяющих, нелиберальных и нетолерантных взглядов внутри сообществ».

Среди благотворительных обществ, подробно описанных в докладе, несколько исламских благотворительных обществ, вовлеченных в dawa (информационно-пропагандистская деятельность), такие, как «Исламское образование» и «Исследовательская академия», равно как и несколько благотворительных обществ, связанных с «Хамас» и «Братством Мусульман» — «Форум мусульманской благотворительности» и «Исламское утешение».

Направление денег налогоплательщиков на поддержку исламской благотворительности — не единственный способ, который Британии выбрала для исламизации.

Начальная школа Святого Стефана в Ньюхэме, Лондон, недавно была вынуждена отменить запрет на ношение хиджаба для девочек младше 8 лет даже при том, что в исламе девочки не обязаны закрываться, пока не достигнут пубертатного возраста.

Это отступление произошло после массированной, скоординированной обратной реакции со стороны исламских организаций, таких, как Мусульманский Совет Британии — который по мнению правительства Соединённого Королевства связан с братьями-мусульманами — и MEND. Кампания против запрета включала петицию, подписанную более чем 19 000 человек, равно как местными членами советов. Десять советников Ньюхэма протестовали так как «нападение в подобном стиле на вопрос веры и одеяния есть грубое нарушение и просто ошибочно. Аргументы против разрешения школьникам любого возраста носить хиджаб идёт наперекор нашим фундаментальным ценностям, как прогрессивного, толерантного и инклюзивного общества. Следовательно, мы призываем школу немедленно отменить решение...». Во время скоординированной кампании против запрета хиджаба в школе учителя подвергались нападкам и оскрблениям, а директора, отвечавшего за введение запрета, сравнили с Гитлером.

Председатель правления школы Ариф Квави, написавший в социальных СМИ заметку о том, что он «пытался ограничить процесс исламизации и превратить этих чудесных детей в современных британских граждан», вынужден был уволиться. Микдад Верси, помощник генерального секретаря Мусульманского Совета Британии, заявил, что его организация приветствовали увольнение Квави из-за его «отвратительных» заявлений в поддержку запрета. «Но серьёзные вопросы остаются без ответов — вопросы отношения школьного руководства к мусульманам, которое потенциально дискриминационное... Мы надеемся, что будущие решения будут приниматься с осторожностью и полномасштабными консультациями с местными сообществами», сказал Верси.

Вот так и происходит исламизация и становится постоянной: другие школы будут тщательно обдумывать риски прежде, чем пытаться «ограничить процесс исламизации». По словам бывшего главы Комитета по стандартам в сфере образования (Ofsted) сэра Майкла Уилшоу, отсутствие национальной политики в отношении ношения хиджаба в школах происходит из-за политкорректности, и это оставляет учителей «в одиночестве, изолированными и уязвимыми».

«Существует около 150 школ... которые, короче говоря, вводят обязательное ношение хиджабов молодежью — так что же происходит в этих школах?», недавно задавал вопрос сэр Майкл. «Страна очень сильно изменилась. Когда те, кто во главе, хотят изменить положение, им теперь приходится принимать во внимание глубоко укоренившиеся и искренние чувства сообществ, некоторые из которых придерживаются консервативных взглядов».

Британское государство явно менее встревожено исламизацией — и притеснением маленьких девочек — чем политической корректностью.

Церковные власти тоже оказывают давление на британцев, чтобы те приняли и приспособились к происходящей исламизации с большей готовностью. Архиепископ Уэлби в ноябре 2016-го осторожно признал, что работа с религиозно мотивированным насилием в Европе «требует отойти от аргумента, становящегося всё более популярным, то есть, что ИГИЛ* «не имеет ничего общего с исламом»... Пока религиозные руководители не встанут и не возьмут на себя ответственность за действия тех, кто действует во имя религии, мы не увидим никакого решения».

Однако с тех пор он, по-видимому, покорно вернулся к послушанию и в феврале 2018 года снова превозносил политически корректное учение

«Привечать приезжающих в нашу страну и интегрировать... Мы должны быть великодушны и позволить себя меняться вместе с вновь прибывшими и создать более глубокий, более богатый образ жизни». Год назад, в феврале 2017-го Уэлби допускал, что «Брексит» и избрание Трампа «были в традициях фашизма».

Британский истеблишмент в области безопасности тоже, по-видимому, склонен покориться исламу. Скотланд-Ярд недавно предупредил, что преступления на почве ненависти (иными словами «исламофобия», поскольку никакие другие преступления на почве ненависти не воспринимаются настолько всерьёз) «в огромной мере занижены» главный Суперинтендант Дейв Стрингер, глава отдела по работе с сообществами Скотланд-Ярда, сказал: «Столичная полиция наблюдает постоянный рост количества сообщений о преступлениях на почве ненависти, в частности расистских и религиозных. Несмотря на этот рост, преступления на почве ненависти остаются в огромной мере заниженными, и никто не должен молча страдать».

Фактически в Лондоне невозможно «занизить» «исламофобию». Соединённое Королевство ничто без клинической зацикленности на «исламофобии». В 2016 году отдел по полиции и преступлениям при мэре Лондона Садик Хана объявил, что тратит £1.7 миллиона бюджетных денег на слежение за высказываниями он-лайн. Менее чем полгода назад полиция Лондона вместе в Транспортными властями Лондона поощряла людей сообщать о преступлениях на почве ненависти во время «Недели Национальной информированности о преступлениях на почве ненависти», проходившей 14-21 октября. Событие было главным образом нацелено на мусульман, причем офицеры посещали Мечеть Восточного Лондона, чтобы поощрять сообщать о преступлениях на почве ненависти. Британская полиция даже брала уроки по исламу и «исламофобии» у радикальных исламских группировок, вроде «Движения за освобождение дельты Нигера» (МЕНД). Один из наиболее активных членов группировки, Азад Али, заявил, что он испытывает «любовь» к Анвару аль-Авлади, влиятельному исламскому террористу, родившемуся в США, который был убит ударом американского беспилотника в Йемене в 2011 году.

В то же время, пока полиция зациклена на «исламофобии», обычные преступления в Лондоне испытывают взрывной рост. Недавняя статистика от отдела по полиции и преступлениям при мэре Лондона показывает, что в прошлом году число убийств выросло на 27,1%, число преступлений с использованием холодного оружия выросло на 31,3% и были 2551 инцидентов со стрельбой, это рост в 16,3%. Полиция сообщила о 7614 изнасилованиях за 12 месяцев, включая январь 2018 года — сравните с 6392 годом ранее, рост почти на 20%. Как сообщает Evening Standard, цифры показывают 8% рост других сексуальных преступлений за прошлый год, что даёт общее количество изнасилований и сексуальных нападений в Лондоне в количестве почти 20 000. Бывалые люди полагают, что реальные цифры могут быть «существенно выше», поскольку нападения, о который не сообщалось, в расчёт не принимаются. В то же время британская полиция говорит, что они в растерянности и не могут объяснить, что вызывает рост числа изнасилований.

Заместителю комиссара полиции Лондона сэру Крейгу Мэки недавно задали вопрос, есть ли у него какие-либо идеи о том, что стоит за подобным ростом. Его ответ:

«Нет, честно говоря.... что-то такое происходит с сексуальными нападениями в Лондоне, чего мы полностью не понимаем, не видим причин этого. Мы наблюдаем последствия, но не понимаем причин».

А в это время 65 000 случаев насилия над детьми в 2017 году достигли рекордного количества, это 177 ежедневно, на 15% выше, чем в 2016-м.

Только в Роттерхэме после 16 лет уклонения от проблема количество случаев оскорбления детей выросло до 1510. Расследование Национального Агентства против Преступности (NCA): официальные лица говорят, что «крупнейшее такого рода в Соединённом Королевстве, идентифицировано 110 подозреваемых, из них 8% пакистанского происхождения».

Это похоже на старание покориться исламу, истеблишмент в области безопасности даже, по-видимому, желает сравнивать людей, отвечающих на исламизацию и исламский терроризм, с самими исламскими террористами. На недавней лекции один из ведущих чиновников, отвечающих за контр-террористическую деятельность, помощник комиссара Марка Роули, уходящего главы контр-террористического надзора, сравнил Томми Робинсона, анти-исламского активиста, часто представляемого как «крайне-правого», с Энджемом Чоудари, радикальным террористом, связанным с исламскими духовными лицами, сторонником шариата в Соединённом Королевстве и теперь бывающим тюремный срок за призывы поддерживать ИГИЛ.

«Робинсон стал ещё и постоянно присутствовать в наших СМИ, предоставляя платформу для нападок на всю религию ислам, объединяя акты терроризма с верой, часто цитируя ложные утверждения, что непременно вызывает напряжённость», сказал, Роув. «Каждая сторона питается экстремистской риторикой другой стороны с общей целью усиления напряжённости и разделения на сообщества».

Роув также сказал, что «угроза правого экстремизма не была ранее организована. И раньше, и теперь это индивидуально мотивировано риторикой тех, кто совершил террористический акт, но у нас не было организованной угрозы правого толка, какая есть сейчас».

Возможно, Роули может уже перестать думать почему это теперь существует организованная угроза правого толка. Британский истеблишмент — люди вроде Роули — категорически избрали сюжет «ислам есть мир». Истеблишмент даже позволил себе и полиции слушать лекции от радикальных исламистских организаций вроде МЕНД о том, что такое ислам — и упрямо отказывался слушать голоса несогласных. Следовательно большому числу британского населения некуда обратиться со своим разочарованием из-за быстрой исламизации британского общества помимо анти-правительственных или крайне правых организаций. Никакие другие организации, по-видимому, не желают вести открытое обсуждение происходящей исламизации. Роули и другие правительственные фигуры, особенно политические, продолжают избегать ответственности за этот переворот — ситуация, которая обязательно будет продолжаться, если только британские правящие круги — политические, в области безопасности, образования, религии и культуры — не начнут работать открыто и честно с быстро нарастающей скоростью исламизации британского общества.

К сожалению, этот требование, по-видимому, вряд ли получит нужный ответ.

Примечание:

* — организация, запрещённая в РФ.

Джудит Бергман

оригинал статьи: , США

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