Вербное воскресенье отмечается каждый год за неделю до Пасхи. В это день принято поздравлять друг друга, посещать службы и святить ветки вербы.

Праздник обладает не только богатой историей и большим количеством традиций и обрядов, но и определенными запретами на совершение определённых поступков, пишет со ссылкой на .

Главная традиция Вербного Воскресенья - освящение веточек вербы в церкви. Считается, что эти веточки в течение только года будут защищать дома от пожаров и наводнений, а их хозяев - от бедности, болезней и невзгод.

Приметы праздника связаны с магическими свойствами, которые приписывают вербе. Считается, что если перед Вербным Воскресеньем появилось много "сережек" вербы (распустились почки), то весь год будет урожайным, плодородным и богатым на хорошие события.

Веточкам вербы приписываются в этот день целебные свойства. Считалось, что если поставить ветки у изголовья постели, то это сбережет человека, особенно детей, от болезней в течение года.

Ранее считалось, что если именно в этот день посадить комнатный цветок, то он привлечет в вашу жизнь деньги. Следует отметить, что, если цветок в течение месяца завянет, то вам предстоит прожить всю свою жизнь в бедности.

Главные приметы на Вербное воскресенье

Ветер, который дует в такой день, будет сопровождать все лето.

Если погода ясная и теплая, по одной из примет, урожай фруктов и злаков будет хорошим.

Есть поверье, что верба может усмирить огонь, град и прогнать бурю. Стоит веточки только поставить на подоконник или кинуть против ветра, или бросить в огонь.

В Вербное воскресенье принято печь печенье или делать орехи из теста.

Дальше готовыми десертами угощают домочадцев и даже животных.

А если положить почки от вербы в тесто, то тем самым прибавите здоровья всем.

Если вы человек робкий и всегда чего-то боитесь, то в Вербное воскресенье, придя из церкви, вбейте в стену колышек освященные ветки вербы, тем самым она поможет вам избавиться от навязчивых страхов, трусости и робости.

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