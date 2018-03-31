Высокопоставленные генералы в странах НАТО уверены, что противостояние с Россией будет продолжатся не менее 50 лет.

Об этом написал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, информирует svodka.net.

«Я только вернулся с конференции по международной безопасности в Вильнюсе. И ее участники, в том числе западные генералы, настроены на то, что противостояние с Россией будет длиться еще два поколения, то есть лет 50. В зале присутствовали литовские кадеты, и трехзвездный генерал Бен Ходжес, который командовал американскими войсками в Европе, а сейчас в отставке, говорит, что эти кадеты будут уходить на пенсию генералами, а противостояние с Россией продолжится», — поведал обозреватель.

При этом в Европе рассматривают Украину в качестве поле боя между Западом и Россией.

«Они настроены на долгую холодную войну. И Украина на ее переднем фронте для Европы, вроде Западного Берлина. Или даже хуже того — вроде Вьетнама или Афганистана. Такое поле боя противостоящих группировок», — резюмировал Фельгенгауэр.

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