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Парубий за 2017 год получил доход и подарки на сумму 733 тыс. грн – декларация
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31.03.2018 14:24
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В декларации председателя Верховной Рады за 2017 год Андрея Парубия
опубликована информация о квартире во Львове. Сам спикер заявил,
что это не новоприобретенная квартира, а та, в которой он уже много
лет проживает с семьей. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Парубий заявил, что после женитьбы проживал с
семьей и отцом в квартире во Львове, где чердак переоборудовали в
отдельную мансарду Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Из этих
доходов 288 721 грн – зарплата по основному месту работы, а
443 771 грн – подарки в неденежной форме.Кроме того, 47
670 грн в 2017 году заработала жена Парубия во Львовском
национальном университете имени Ивана Франко.Также в декларации
спикера появилась информация о квартире площадью 92,1 м² во Львове
стоимостью 739 585 грн, право собственности на которую Парубий
получил в декабре 2017 года.Как и прежде, Парубий задекларировал
право пользоваться квартирой площадью 42 м² во Львове, а также
право собственности супруги на квартиру площадью 22 м² в этом же
городе, жилой дом площадью 32 м² и земельный участок в Урыче
Сколивского района Львовской области. У супругов есть два
автомобиля.Согласно декларации, наличными спикер хранит 340 тыс.
грн и почти $31 тыс.На своей странице в Facebook Парубий
опубликовал пояснения к декларации."В моей декларации указано, что
15 декабря 2017 года я приобрел право собственности на квартиру во
Львове площадью 92,1 м². Чтобы было понятно: это не
новоприобретенная квартира, а та, в которой уже много лет живу
вместе с семьей", – написал Парубий.По его словам, после
женитьбы он все время проживал с семьей и отцом в квартире во
Львове, где чердак переоборудовали в отдельную мансарду."Фактически
родительская квартира и переоборудованный чердак над ней были
отдельными помещениями, но в документах значились как один объект
недвижимости. Все это помещение было оформлено на моего отца и
моего брата. Всегда не хватало времени, чтобы документально
упорядочить имущественные дела. Но в прошлом году, после того как
информацию из моей декларации некорректно расценили, решил-таки
навести порядок в документах. Поэтому вместе с семьей решили
оформить каждую квартиру как отдельную, и соответственно, я
переоформил свое право собственности на квартиру. Это произошло
путем дарения от моих близких родственников, о чем указано в моей
декларации", – написал Парубий.Он добавил, что задекларировал
гостиничный номер, в котором проживает в Киеве, и имущество,
которое принадлежит жене.
https://www.facebook.com/andriy.parubiy/posts/1779784922087683
В декларации за 2016 год Парубий указывал 225 тыс. грн и
$28,5 тыс. сбережений.Введение электронного
декларирования было одним из требований Европейского
союза для реализации безвизового режима с Украиной.
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