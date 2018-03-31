Правоохранители задержали должностных лиц на рабочем месте при получении очередной взятки в размере 260 долларов и 2600 гривен

Правоохранители установили, что должностные лица наладили схему вымогательства денег у водителей транспортных средств с иностранной регистрацией по беспрепятственный пропуск на таможенную территорию Украины. Стоимость проезда одной автомашины составляла от ста пятидесяти до тысячи долларов, в зависимости от рыночной стоимости автомобиля. Оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленниками 150 долларов и 1 тыс. 500 гривен неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали должностных лиц на рабочем месте при получении очередной взятки в размере 260 долларов и 2 тыс. 600 гривен.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась вместе с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности Госпогранслужбы.

Напомним, что правоохранители ликвидировали коррупционную схему на Одесской таможне, в которой были задействованы руководитель отдела, двое инспекторов и прежний сотрудник ведомства.