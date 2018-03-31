30 марта полиция Лондона в Хитроу устроила досмотр прибывшего из
Москвы самолета авиакомпании "Аэрофлот". Координационный центр по
авиабезопасности России направит Великобритании требование о
причинах проверки российского самолета, заявили в Минтрансе РФ. В
британском МИД подтвердили факт досмотра российского самолета
Фото: rus.rusemb.org.uk В ведомстве заявили, что координационный
центр по авиабезопасности направит Великобритании требование
о причинах проверки российского борта. Как отмечается в
сообщении, "в случае отсутствия объяснений российская сторона будет
расценивать данные действия в отношении нашего самолета
как неправомерные, а также оставляет за собой
возможность аналогичных действий в отношении британских
авиаперевозчиков".30 марта агентство "Интерфакс" со
ссылкой на источник сообщило, что полиция Лондона в Хитроу
устроила досмотр прибывшего из Москвы самолета.31 марта в
британском министерстве иностранных дел подтвердили "Русской службе
BBC" факт досмотра самолета Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот",
прибывшего регулярным рейсом в лондонский аэропорт Хитроу.Во время
досмотра прибывшего в Лондон из Москвы самолета "Аэрофлота"
британские власти в течение 10 минут искали запрещенные
предметы, заявил капитан российского самолета Виталий
Митрофанов.Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
заявила, что обыск российского самолета в Британии мог быть
произведен ради "неких манипуляций". Российское посольство
в Великобритании также направило британской стороне ноту
с требованием разъяснить причины досмотра.
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