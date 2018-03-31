30 марта полиция Лондона в Хитроу устроила досмотр прибывшего из Москвы самолета авиакомпании "Аэрофлот". Координационный центр по авиабезопасности России направит Великобритании требование о причинах проверки российского самолета, заявили в Минтрансе РФ. В британском МИД подтвердили факт досмотра российского самолета Фото: rus.rusemb.org.uk В ведомстве заявили, что координационный центр по авиабезопасности направит Великобритании требование о причинах проверки российского борта. Как отмечается в сообщении, "в случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета как неправомерные, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков".30 марта агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщило, что полиция Лондона в Хитроу устроила досмотр прибывшего из Москвы самолета.31 марта в британском министерстве иностранных дел подтвердили "Русской службе BBC" факт досмотра самолета Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот", прибывшего регулярным рейсом в лондонский аэропорт Хитроу.Во время досмотра прибывшего в Лондон из Москвы самолета "Аэрофлота" британские власти в течение 10 минут искали запрещенные предметы, заявил капитан российского самолета Виталий Митрофанов.Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что обыск российского самолета в Британии мог быть произведен ради "неких манипуляций". Российское посольство в Великобритании также направило британской стороне ноту с требованием разъяснить причины досмотра. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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