Известный исполнитель и представитель Украины не международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" рассказал о своих мыслях на счет женской красоты в интервью изданию Viva .

После того, как выяснилось, что в съемках его клипа на песню "Under The Ladder" принимает участие "І Мисс Украина Вселенная-2016", популярная модель Юлия Гершун, поклонники заинтересовались его личной жизнью.

Сам певец рассказал, что девушка просто подошла на роль, потому что очень хорошо смотрится в кадре, а также имеет актерские способности и понимает идею клипа. После того, как журналисты спросили исполнителя, как же выглядит самая красивая женщина мира по его мнению, он назвал имя своей мамы.

"Может быть, я вас удивлю, но самая красивая женщина для меня - это моя мама. А если говорить в целом, то я глубоко убежден, что красота - это не только то, что можно увидеть, но также то, что чувствуешь. Говорить о красоте, подразумевая только внешние данные, для меня неправильно. Я считаю, что красота - понятие целостное, и она исходит, прежде только, изнутри", - заявил Melovin.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, 24 февраля, в финале нацотбора от Украины на Евровидение-2018 победил певец Melovin . Жюри отдало исполнителю пять баллов, а зрители - наивысший балл, шестерку. Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии - Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, конец - на 12 мая.

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