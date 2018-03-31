|Кто выглядит моложе — фанатки инъекций или сторонницы естественной красоты (фото)
|31.03.2018 14:39
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В то время как одни звезды всеми способами пытаются сохранить молодость, другие, наоборот, с гордостью встречают старость, отвергая любые антивозрастные бьюти-средства. Однако кто из них выглядит лучше — сказать сложно.
Редакция «» решила сравнить внешность поклонниц уколов красоты и сторонниц естественной красоты. Давайте посмотрим, кто из них выглядит моложе, передает .
Линдси Лохан и Лена Данэм — 31 год
Мелания Трамп и Рэйчел Вайс — 47 лет
Хлое Кардашьян и Даутцен Крез — 32 года
Ким Бесинджер и Брижит Макрон — 64 года
Памела Андерсон и Джулия Робертс — 50 лет
Лиза Ринна и Моника Беллуччи — 53 года
Присцилла Пресли и Хелен Миррен — 72 года
Синди Кроуфорд и — 51 год