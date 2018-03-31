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Кто выглядит моложе — фанатки инъекций или сторонницы естественной красоты (фото)
31.03.2018 14:39
Кто выглядит моложе — фанатки инъекций или сторонницы естественной красоты (фото) По теме:

В то время как одни звезды всеми способами пытаются сохранить молодость, другие, наоборот, с гордостью встречают старость, отвергая любые антивозрастные бьюти-средства. Однако кто из них выглядит лучше — сказать сложно.

Редакция «» решила сравнить внешность поклонниц уколов красоты и сторонниц естественной красоты. Давайте посмотрим, кто из них выглядит моложе, передает .

Линдси Лохан и Лена Данэм — 31 год

Мелания Трамп и Рэйчел Вайс — 47 лет

 

Хлое Кардашьян и Даутцен Крез — 32 года


Крис Дженнер и Джерри Холл — 59 лет

Ким Бесинджер и Брижит Макрон — 64 года

Памела Андерсон и Джулия Робертс — 50 лет


Рене Зеллвегер и Дженнифер Лопес — 48 лет

Лиза Ринна и Моника Беллуччи — 53 года

Присцилла Пресли и Хелен Миррен — 72 года


Виктория Бекхэм и Ева Лонгория- 42 года

Синди Кроуфорд и — 51 год


Шэрон Осборн и Изабелла Росселлини — 65 лет







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