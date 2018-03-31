В то время как одни звезды всеми способами пытаются сохранить молодость, другие, наоборот, с гордостью встречают старость, отвергая любые антивозрастные бьюти-средства. Однако кто из них выглядит лучше — сказать сложно.

Редакция «» решила сравнить внешность поклонниц уколов красоты и сторонниц естественной красоты. Давайте посмотрим, кто из них выглядит моложе, передает .

Линдси Лохан и Лена Данэм — 31 год

Мелания Трамп и Рэйчел Вайс — 47 лет

Хлое Кардашьян и Даутцен Крез — 32 года



Крис Дженнер и Джерри Холл — 59 лет

Ким Бесинджер и Брижит Макрон — 64 года

Памела Андерсон и Джулия Робертс — 50 лет



Рене Зеллвегер и Дженнифер Лопес — 48 лет

Лиза Ринна и Моника Беллуччи — 53 года

Присцилла Пресли и Хелен Миррен — 72 года



Виктория Бекхэм и Ева Лонгория- 42 года

Синди Кроуфорд и — 51 год



Шэрон Осборн и Изабелла Росселлини — 65 лет

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