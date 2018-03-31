По сравнению с 2013 годом средний размер пенсии в Украине вырос на 66%. Гривня за это время девальвировала более чем в три раза.

По данным Пенсионного фонда, в 2013 году средняя пенсия составила 1470 гривен, или 184 доллара. В 2017-м — уже 1830 гривен, или 69 долларов, информирует svodka.net.

После пенсионной реформы средняя пенсия увеличилась до 2440 гривен или 92 долларов. Таким образом, с 2013 года доходы украинских пенсионеров упали вдвое.

КСТАТИ. За два года цены на большинство продуктов питания в Украине выросли на 40-70%. Подорожание коснулось фруктов и овощей, мяса и молочки, а также риса, макарон и хлеба.

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