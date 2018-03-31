|Зірка "Танців з зірками" стала народною артисткою України (ФОТО)
|31.03.2018 14:41
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Відома для широкого кола глядачів завдяки "Танцям з зірками", українська прима-балерина Катерина Кухар напередодні отримала звання Народної артистки України.
"Це було приємною несподіванкою для мене. Я сподіваюся, що можу своєю творчістю і справою залишити добрий слід на землі. Для мене як артиста найбільша нагорода – коли люди приходять на спектакль, значить їм цікаво. Мені сьогодні часто пишуть у соціальних мережах, що я для них стала мотиватором піти вперше на балет, що вони щасливі були відкрити для себе це мистецтво. Я сподіваюся, що ця тенденція збережеться. Дітки будуть цікавитися мистецтвом, хтось стане відданим глядачем театру, хтось стане відомим артистом. Я розумію, те, що я роблю – це крапля в морі. І тим не менш, я рада, що причетна до розвитку мистецтва в Україні", - прокоментувала Кухар.
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