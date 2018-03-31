Иран собирается блокировать мессенджер Telegram из соображений национальной безопасности. Об этом сообщает со ссылкой на Associated Рress.

Как сообщается, председатель парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджери заявил, что это решение было принято "на самом высоком уровне".

С его слов, это ответ Тегерана "на разрушительную роль Telegram в антиправительственных протестах", которые начались в стране в конце декабря и в результате которых погибло по меньшей мере 25 человек.

Указано, что приложение будет заменено аналогичной системой местного производства.

Отметим, иранский Telegram насчитывает около 40 миллионов пользователей.

Как сообщал 29 марта в работе Telegram произошел сбой. Разработчик Дуров заявил, что отключение питания в кластере серверов Тelegram вызвало проблемы в Европе.

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