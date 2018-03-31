Представители флотов Украины и Турции обсудили перспективные
направления сотрудничества между военно-морскими силами, сообщили в
Генштабе ВМС Украины. С 31 марта по 1 апреля турецкие корабли будут
открыты для посещения одесситами и гостями города Фото: Генеральний
штаб ЗСУ / Facebook Командиры турецких кораблей и военный атташе
провели встречу с заместителем командующего военно-морских сил ВСУ
по военный подготовке.С 31 марта по 1 апреля с 10.00 до 12.00 и с
14.00 до 17.00 турецкие корабли будут открыты для посещения
одесситами и гостями города. Визит турецких моряков продлится до 2
апреля.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/958739067628684
После аннексии Крыма весной 2014 года штаб ВМС Украины был
перенесен из Севастополя в Одессу. До российского вторжения в
составе ВМС Украины служило около 15 тыс. военных, на вооружении
находилось четыре корвета, по одному фрегату и подводной лодке, 26
вспомогательных кораблей и 35 самолетов. Часть этой техники удалось
вывести из Крыма в Одессу и Николаев.
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