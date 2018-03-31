Представители флотов Украины и Турции обсудили перспективные направления сотрудничества между военно-морскими силами, сообщили в Генштабе ВМС Украины. С 31 марта по 1 апреля турецкие корабли будут открыты для посещения одесситами и гостями города Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook Командиры турецких кораблей и военный атташе провели встречу с заместителем командующего военно-морских сил ВСУ по военный подготовке.С 31 марта по 1 апреля с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 турецкие корабли будут открыты для посещения одесситами и гостями города. Визит турецких моряков продлится до 2 апреля. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/958739067628684 После аннексии Крыма весной 2014 года штаб ВМС Украины был перенесен из Севастополя в Одессу. До российского вторжения в составе ВМС Украины служило около 15 тыс. военных, на вооружении находилось четыре корвета, по одному фрегату и подводной лодке, 26 вспомогательных кораблей и 35 самолетов. Часть этой техники удалось вывести из Крыма в Одессу и Николаев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки вмс марта штаб корабли апреля Теги: мир