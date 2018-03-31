|Во Львове троллейбус въехал в маршрутку: семеро пострадавших
|31.03.2018 14:52
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Сегодня во Львове на перекрестке улиц Зеленая и Луганская произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
По предварительной информации, троллейбус въехал в маршрутку. Окончательные причины инцидента устанавливаются.
На горячей линии города сообщили, что в результате инцидента пострадали семь человек. Все они находятся в больнице.
Напомним, сотрудника СБУ приговорили к заключению за смертельное ДТП.
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