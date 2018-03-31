Мнение: помимо борьбы с коррупционерами и взяточниками в рядах администраций, пожарных и санитарно-эпидемиологических инспекций, стоит взяться и просто за подлецов-паникеров.

Особенно за тех, кто выступает под маской правдорубов. За этих – отдельно.

Пиар на крови – ну что может быть хуже? Тем более что без разницы, политическая это реклама или личная, за деньги.

Клеймить, сажать, штрафовать, блокировать в Интернете.

Сколько подлости вылезло наружу, сколько гадов подколодных шипело, просто диву даешься.

И назвать этих организмов людьми просто не поворачивается язык.

Но, тем не менее, страна обязана знать своих уродов. Не в лицо, здесь эти мерзкие хари просто не имеют права быть. Так пройдемся, по списку. Хит-парад своеобразный.

1. Никита Кувиков, он же блогер/пранкер Евгений Вольнов.

Подонок высшей категории, и, к сожалению, гражданин Украины. Найти и раздавить этого гада будет проблематично.

Именно это животное названивало в морги и больницы Кемерова, представляясь то сотрудником МЧС, то администрации президента. Сеял панику, рассказывая о сотнях трупов.

С тем, что Кувиков – редкостная скотина и позорище для Украины, думаю, все согласятся. Но факт, что у него нашлись благодарные последователи. Такие же, в принципе, но граждане нашей страны.

Буду эту стаю давать просто по номерам.

2. Михаил Печерский и Алексей Псковитин (NEMAGIA), видеоблогеры.

Две великовозрастных негодяя рассказывали о "174 трупах в морге на Волгоградской".

В качестве доказательств — запись голоса какой-то женщины из аудиосообщения WhatsApp.

Вторая неизвестная поведала о 355 жертвах, информацию ей «передал кто-то в МЧС».

Тупая публикация непроверенной информации провокационного толка.

Ролик не удален. Наслаждаются, наверное…

3. Николай Соболев.

Этот блогер сравнил пожар в ТЦ "Зимняя вишня" с аварией на Чернобыльской АЭС. Если тогда власти СССР замалчивали масштабы трагедии, значит, то же самое происходит и сейчас, утверждает Соболев.

Основные его доказательства — ролики с аудиозаписями из мессенджера WhatsApp, чье происхождение и подлинность установить невозможно. Но это и не надо Соболеву.

"Вот вы верите, что погибло только 60 человек, о которых говорят с телеэкранов? Я лично в этом очень сомневаюсь".

Свой ролик Николай 28 марта удалил.

4. Александр Движнов.

Пародия на Соболева. Без каких-либо дополнительных комментариев и пояснений показал в своем видео два скриншота от неких женщин. Одна из них — якобы жена заведующего неким московским (!) моргом, который, как и другие, зав. моргами, зачем-то полетел в Кемерово.

Другая с той же степенью достоверности свидетельствует о "400 жертвах, 2/3 — дети 10-13 лет".

Источник этих скриншотов, их правдивость и адекватность авторов — ничего из этого Движнов не подвергает сомнению.

Ролик удален.

5. Сергей Брокш.

Еще один видеотрус, удаливший свой пасквиль.

Куда смотрят в рекламном холдинге Wild Jam, крышуя этого вруна, не знаю. Но Брокш поставил рекорд. По мнению видеовруна, жертв кемеровской трагедии уже больше 500 человек.

Без каких-либо доказательств. Но ролик посмотрели уже более 2 миллионов раз, на остальное плевать.

Ролик удален.

5. Дмитрий Иванов, он же Камикадзе_Д.

Иванов приговорил 400 человек, не приведя никаких доказательств этой информации, но подчеркивая, что об этом не расскажут СМИ.

6. Данила Поперечный.

Для разнообразия — стендап-комик из Питера. Вот уж действительно, кто бы что там говорил…

Ну и, конечно, как же в такой день обойтись без Навального и его навальнят? Конечно, деточки кинулись в бой…

7. Антон Волошин, глава штаба Навального в Новокузнецке.

Какое четкое подтверждение! Его друг говорит, что «был движ»…

8. Ксения Пахомова, глава штаба Навального в Кемерове.

Ксюшенька шедевральна! Может тезке из Питера уроки давать.

Танки забыла Ксения! Как же без танков по демократии?

Что характерно: ни один не принес извинений за ложь. В лучшем случае – тихонько удалили. В худшем – оставили. Нехай висит, это ж не магия…

Детей, конечно, надо пороть. Да, восстанавливать эту проверенную временем практику, наплевав на новомодные введения.

А вот этих, с пункта 2 по 5, однозначно под следствие. Статья? 128.1, пожалуйста. Не смертельно, конечно, но ощутимо для бюджета. Как страны, так и этих организмов. Чтобы врать было неповадно. И зарабатывать на крови.

И ведь из молодых…

Старые тоже красавцы, там все отметились на почве «добывания правды». Венедиктов, Альбац, Панчвидзе, Петухов, Варламов, Рынска, Навальный, Стерлигов…

Вот почему, когда надо вкалывать или что-то разумное, доброе, вечное посеять, их не дозовешься? А когда случается беда, как жабы лезут из-под коряг перед дождем и орут.

Главное, конечно, успеть схватить свое. Громко проорать про кровавый режим, подлую власть и так далее. Сценарий известен.

Да, власть в Кемерове оказалась дерьмом. От губернатора Тулеева до тех, кого он сейчас увольнять будет. Если судить по съемкам с Путиным, в Кемерово только прокурор вменяемый. Остальные только мемекать могут, да и то не очень внятно.

Но и Альбац с Венедиктовым точно не вариант.

И этих громкоголосых блогеров (скоро слово уже матерным станет) тоже надо прижимать.

Возможно, придется Роскомнадзору зады от стульев оторвать и поработать. Но это опять же – РАБОТАТЬ надо! В масштабах интернет-пространства всей страны!

Нет, пожалуй, на Роскомнадзор рассчитывать не придется. Они будут штрафовать за то, что в тысячный раз не написал, что ИГИЛ запрещена в РФ. А брехунов-блогеров – это ниже их достоинства.

А жаль. Жаль, что в России, несмотря на тысячи нахлебников у бюджета, некому заниматься чистотой информации.

Поэтому, скорее только, придется и дальше терпеть эту коричневую жижу в инфосфере. Ложь, ложь и провокации.

Постскриптум. Берегите детей от этих... С первого пункта до последнего.

Автор: Роман Скоморохов

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