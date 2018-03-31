|Украина сознательно не принимает подаренные США катера, - расследование
|31.03.2018 14:55
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В расследовании программы «Схемы» говорится, что два катера, которые США обещали передать Украине три года назад, до сих пор в порту Балтимора.
svodka.net/
По информации журналистов, Украина якобы сама отказывается от американских 30-метровых катеров класса Island из-за коммерческих интересов властей. Официальная причина — разбирательство с бюрократической частью вопроса. . Об этом сообщает Лига.Новости, информирует svodka.net.
В частности, над госзаказом на катера для Военно-морских сил ВСУ работает завод “Кузня на Рыбальском”, бенефициарами которого являются президент Петр Порошенко и нардеп от БПП Игорь Кононенко.
«Ввоз американских «Айлендов», похоже, частично может всколыхнуть коммерческие планы президентского завода. Впрочем, официально узнать, закладывают ли в бюджете расходы на будущие катера или на получение «Айлендов» — невозможно», — говорится в расследовании.
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ВМС заявили, что журналисты вырвали из контекста слова их спикеров и проигнорировали все разъяснения.
В расследовании якобы обращается внимание на то, что американские и украинские катера — альтернативные проекты, а они на самом деле имеют разное назначение, но обе модели нужны ВМС.
“Журналист так и не понял, что обнародование конфиденциальной информации оборонного характера играет на руку агрессору”, — заявили в ВМС.