Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал оказать помощь родственникам погибших и пострадавших в результате пожара в торговом центра "Зимняя вишня" в Кемерово. В результате пожара в Кемерово погиб 41 ребенок Фото: ЕРА В этот день Бастрыкин прибыл в Кемерово и встретился с жителями города."Родственники погибших и пострадавших обратили внимание главы ведомства на действия пожарных при ликвидации возгорания и попросили дать им правовую оценку. Кроме этого, они настаивают, чтобы были рассмотрены все возможные версии произошедшего. В связи с поступившими обращениями Александр Бастрыкин дал ряд конкретных указаний следственной группе. Он поручил следователям тщательным образом проанализировать всю информацию, поступившую от родственников погибших и пострадавших, и, в частности, претензии к работе экстренных служб при пожаре", – сказано в сообщении.Он также пообещал, что встречи с потерпевшими будет проводить регулярно, а также "предложил им помощь в решении других социальных проблем"."Мы стоим на защите прав потерпевших, и если вам нужна помощь в решении каких-то житейских вопросов, в плане оказания медицинской помощи, решении жилищных проблем, готов обратиться в соответствующие структуры и, надеюсь, мне не откажут", – заявил Бастрыкин.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек. По данным родственников, погиб 41 ребенок. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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