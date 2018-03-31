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Бастрыкин поручил проверить претензии родственников погибших в Кемерово к работе экстренных служб при пожаре – Следком России
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31.03.2018 14:55
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал
оказать помощь родственникам погибших и пострадавших в результате
пожара в торговом центра "Зимняя вишня" в Кемерово. В результате
пожара в Кемерово погиб 41 ребенок Фото: ЕРА В этот день Бастрыкин
прибыл в Кемерово и встретился с жителями города."Родственники
погибших и пострадавших обратили внимание главы ведомства на
действия пожарных при ликвидации возгорания и попросили дать им
правовую оценку. Кроме этого, они настаивают, чтобы были
рассмотрены все возможные версии произошедшего. В связи с
поступившими обращениями Александр Бастрыкин дал ряд конкретных
указаний следственной группе. Он поручил следователям тщательным
образом проанализировать всю информацию, поступившую от
родственников погибших и пострадавших, и, в частности, претензии к
работе экстренных служб при пожаре", – сказано в сообщении.Он
также пообещал, что встречи с потерпевшими будет проводить
регулярно, а также "предложил им помощь в решении других социальных
проблем"."Мы стоим на защите прав потерпевших, и если вам нужна
помощь в решении каких-то житейских вопросов, в плане оказания
медицинской помощи, решении жилищных проблем, готов обратиться в
соответствующие структуры и, надеюсь, мне не откажут", –
заявил Бастрыкин.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя
вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В Следственном комитете
РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64
человек. По данным родственников, погиб 41 ребенок.
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