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МИД Японии: КНДР готовится к новому ядерному испытанию
31.03.2018 14:56
МИД Японии: КНДР готовится к новому ядерному испытанию
Такой вывод в японском МИД сделали после изучения изображений, сделанных спутником США
Северная Корея ведет подготовку к новому ядерному испытанию.
МИД Японии: КНДР готовится к новому ядерному испытанию Фото: Global Look Press

Об этом 31 марта заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, сообщает агентство Kyodo.

"КНДР вывозит грунт из подземного туннеля, где было проведено предварительное испытание, и прилагает все усилия, чтобы подготовиться к следующему ядерного испытания", - заявил Коно.

Такой вывод в японском МИД сделали после изучения изображений, сделанных спутником США.

Дипломат подчеркнул, что в связи с этим в Токио нет необходимости спешить с проведением встречи между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Я не против, если вообще ничего делать не будем. Спешить потребности абсолютно нет", - сказал он.

Напомним, 28 ноября Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты "Хвасон-15", которая поднялась в небо на 4500 километров, и находилась 53 минуты в воздухе, прежде чем упасть в воду на расстоянии 210 километров к западу от японской префектуры Аомори.

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