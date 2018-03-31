|МИД Японии: КНДР готовится к новому ядерному испытанию
|31.03.2018 14:56
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Такой вывод в японском МИД сделали после изучения изображений, сделанных спутником СШАСеверная Корея ведет подготовку к новому ядерному испытанию.
Фото: Global Look Press
Об этом 31 марта заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, сообщает агентство Kyodo.
"КНДР вывозит грунт из подземного туннеля, где было проведено предварительное испытание, и прилагает все усилия, чтобы подготовиться к следующему ядерного испытания", - заявил Коно.
Такой вывод в японском МИД сделали после изучения изображений, сделанных спутником США.
Дипломат подчеркнул, что в связи с этим в Токио нет необходимости спешить с проведением встречи между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Я не против, если вообще ничего делать не будем. Спешить потребности абсолютно нет", - сказал он.
Напомним, 28 ноября Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты "Хвасон-15", которая поднялась в небо на 4500 километров, и находилась 53 минуты в воздухе, прежде чем упасть в воду на расстоянии 210 километров к западу от японской префектуры Аомори.