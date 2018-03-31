Такой вывод в японском МИД сделали после изучения изображений, сделанных спутником США

Об этом 31 марта заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, сообщает агентство Kyodo.

"КНДР вывозит грунт из подземного туннеля, где было проведено предварительное испытание, и прилагает все усилия, чтобы подготовиться к следующему ядерного испытания", - заявил Коно.

Такой вывод в японском МИД сделали после изучения изображений, сделанных спутником США.

Дипломат подчеркнул, что в связи с этим в Токио нет необходимости спешить с проведением встречи между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Я не против, если вообще ничего делать не будем. Спешить потребности абсолютно нет", - сказал он.

Напомним, 28 ноября Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты "Хвасон-15", которая поднялась в небо на 4500 километров, и находилась 53 минуты в воздухе, прежде чем упасть в воду на расстоянии 210 километров к западу от японской префектуры Аомори.