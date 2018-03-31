В Калининграде на пути гостевого маршрута ФИФА со стадиона, расположенного на пустыре, к центру города на месте выбитых окон заброшенного завода появились бутафорские растяжки в стиле «прованс», которые совсем не гармонируют с немецкой промышленной архитектурой конца XIX века.

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На баннерах изображены розовые оконные рамы и даже горшки с цветами. На фоне нетронутого ветхого фасада это выглядит неубедительно, информирует svodka.net.

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При этом фэйковые окна появились лишь на той стороне здания, которую видно с эстакады. На внутренней стороне ничего не завешивали.

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«Красиво. Шучу. У собственника были планы на восстановление другого цеха, который находится в более аварийном состоянии и меньше по площади. До варочного бы постепенно дело дошло. Но [городская] власть принудила их за свой счет сделать этот потемкинский трэш. Ради ЧМ», — цитирует sports.ru калининградского краеведа и урбаниста Евгений Мосиенко.

В администрации города сказали, что не имеют к появлению окон никакого отношения.

Собственник отказался комментировать установку бутафорских окон. «Если так сделали, значит, так надо. Не первый раз вызванивают и задают такой вопрос. Сделали, значит, сделали», – заявили в приемной, отказавшись соединять с директором.

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