Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что открыто, а не кулуарно общается с главой парламентской фракции "Батьківщина" Юлией Тимошенко, и идти на выборы по отдельности было их общим решением. Наливайченко: Мы идем как неправительственная платформа, а "Батьківщина" – это партия с долгой историей Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Отвечая на вопрос, отпала ли идея об объединении штабов Тимошенко и "Справедливости", и почему политсилы не сработались, Наливайченко ответил: "Сработались, являемся партнерами, но идем отдельно"."Такое решение есть. Но важно понимать, что идя отдельно, мы представляем реально разных людей. Если у нас это неправительственные организации, и на выборы мы идем как неправительственная платформа, то "Батьківщина" – это партия с долгой историей…", – сказал экс-глава СБУ.По его словам, идти на выборы по отдельности было общим решением с Тимошенко."Это было общее решение, потому что мы вместе, как с вами, общались и общаемся, открыто, не кулуарно. Я никаких проблем не вижу, чтобы такие решение принимать и открыто, и по-дружески. По крайней мере, с таким человеком, как она", – добавил Наливайченко.Президентские и парламентские выборы состоятся в Украине в 2019 году.Наливайченко говорил, что рассматривает вопрос об участии в президентских выборах.Центр социальных исследований "София" представил результаты мартовского опроса, согласно которым, если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, больше всех голосов набрали бы председатель парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко, действующий глава государства Петр Порошенко и сопредседатель фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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