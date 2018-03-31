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Наливайченко: С Тимошенко мы сработались, но на выборы идем отдельно
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31.03.2018 15:03
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Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в
интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил,
что открыто, а не кулуарно общается с главой парламентской фракции
"Батьківщина" Юлией Тимошенко, и идти на выборы по отдельности было
их общим решением. Наливайченко: Мы идем как неправительственная
платформа, а "Батьківщина" – это партия с долгой историей
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Отвечая на вопрос, отпала ли
идея об объединении штабов Тимошенко и "Справедливости", и почему
политсилы не сработались, Наливайченко ответил: "Сработались,
являемся партнерами, но идем отдельно"."Такое решение есть. Но
важно понимать, что идя отдельно, мы представляем реально разных
людей. Если у нас это неправительственные организации, и на выборы
мы идем как неправительственная платформа, то "Батьківщина" –
это партия с долгой историей…", – сказал экс-глава СБУ.По его
словам, идти на выборы по отдельности было общим решением с
Тимошенко."Это было общее решение, потому что мы вместе, как с
вами, общались и общаемся, открыто, не кулуарно. Я никаких проблем
не вижу, чтобы такие решение принимать и открыто, и по-дружески. По
крайней мере, с таким человеком, как она", – добавил
Наливайченко.Президентские и парламентские выборы состоятся в
Украине в 2019 году.Наливайченко говорил, что рассматривает вопрос
об участии в президентских выборах.Центр социальных исследований
"София" представил результаты мартовского опроса, согласно
которым, если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее
воскресенье, больше всех голосов набрали бы председатель
парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко, действующий
глава государства Петр Порошенко и сопредседатель фракции
Оппозиционного блока Юрий Бойко.
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