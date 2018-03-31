В оккупированном Россией Крыму местные жители жалуются на высокие цены и низкие зарплаты, пишет со ссылкой на .

Также крымчане возмущены тем, что у россиян на полуострове больше преимуществ.

Так, пенсионерка Галина Петровна из поселка Первомайское утверждает, что из-за высоких цен выживать в Крыму можно только с выращиванием своих овощей на огороде. По ее словам, буханка джанкойского хлеба стоит 20—25 рублей (9—11 гривен), а килограмм картофеля — 45 рублей (около 20 грн). Говядина стоит 300—350 рублей за килограмм (135—160 грн), а в Симферополе — на 100 рублей дороже (почти 185 гривен).

«Как они там в городе на 8,5—9 тыс/рублей (порядка 4 тыс. грн.) минимальной пенсии живут — ума не приложу», — отметила крымчанка.

Девушка Лиля из Симферополя говорит, что 80% денег уходит лишь на питание, а оплата коммунальных услуг «раздевает догола».

«Учитель получает 22—30 тысяч рублей (10—14 тыс. грн) при полной загрузке, врач — 15—22 тысячи (6,9—10 тыс. грн), госслужащие — 12—15 тысяч рублей (5,5—6,9 тыс. грн)» – сообщает она.

Другой житель Крыма, Эльмаз, говорит о том, что зарплаты в Крыму разные, однако сами крымчане находятся в невыгодном положении: «В принципе, прожить можно, но наиболее доходные должности занимают россияне, которые имеют преимущества перед местными».

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