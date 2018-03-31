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Милонов - пранкеру Вольнову: Не моли о пощаде, ее не будет. Наши ребята уже рядом с тобой, жди, гаденыш
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31.03.2018 15:11
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Депутат фракции "Единой России" в Государственной думе РФ Виталий
Милонов пообещал украинскому пранкеру Евгению Вольнову, что лично
встретится с ним, когда тот будет "в соплях и слюнях". Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Милонов пообещал,
что не пощадит украинского пранкера Вольнова Фото: ЕРА
опубликовал на своем канале в YouTube."Остальные, вот типа
как ты, это не пранкеры, понимаешь. На букву "П", но другие. Вот в
чем дело", – заявил Милонов.Пранкер поинтересовался мнением
депутата Госдумы по поводу того, что российский священник в
разговоре с Вольновым согласился дать откат за отпевание
погибших при пожаре в Кемерово детей."Давай так. Мы поговорим потом
лично, ладно? С тобой... Только когда ты будешь в соплях и слюнях,
ты, пожалуйста, не моли о пощаде, ее не будет... Наши ребята уже
рядом с тобой, да. Жди, гаденыш, жди", – заявил Милонов.25
марта 2018 года Вольнов запустил информацию о 300
погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня"
в Кемерово. По официальным данным, жертвами происшествия стало
64 человека. В РФ против украинца завели уголовное
дело и объявили в международный розыск. В ГПУ
заявили, что Украина не выдаст России Вольнова.Пранкер отметил,
что после пожара в Кемерово звонил от имени администрации
президента России с "самыми бредовыми" предложениями, и все
собеседники сразу соглашались выполнять его поручения.
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