Согласно декларации, наличными спикер держит 340 тыс. Грн и почти 31 тыс. Долларов

Согласно электронной декларации за 2017, 289 тыс. Грн составляет зарплата Парубия в Верховной Раде, почти 48 тыс. Грн - у его жены во Львовском национальном университете им. И. Франко, сообщает "Интерфакс-Украина".

В декларации указаны подарки в неденежной форме от родственников на сумму около 444 тыс. Грн.

К декабрю 2017 спикер парламента стал владельцем квартиры площадью 92,1 кв. м во Львове, стоимость которой составляет около 740 тыс. грн.

"В моей декларации указано, что 15 декабря 2017 я приобрел право собственности на квартиру во Львове площадью 92,1 кв. М. Чтобы было понятно: это не новоприобретенная квартира, а та, в которой уже много лет живу вместе с семьей", - написал Парубий в Facebook.

Спикер пояснил, что после женитьбы все время проживал с семьей и отцом в квартире во Львове, где чердак переоборудовал отдельного мансарду. По его словам, действительно родительская квартира и переоборудовано чердак были отдельными помещениями, но в документах значились как один объект недвижимости, и все это помещение было оформлено на отца и брата.

Парубий отметил, что в прошлом году решил упорядочить имущественные дела.

"Поэтому вместе с семьей решили оформить каждую квартиру, как отдельную, и соответственно я переоформил свое право собственности на квартиру. Это произошло путем дарения от моих близких родственников, указано в моей декларации", - пояснил он.

По-прежнему Парубий задекларировал свое право пользоваться квартирой площадью 42 кв. м во Львове, а также право собственности супругов на квартиру (22 кв. м) в этом же городе, жилой дом (32 кв. м) и земельный участок в Уричи Сколевского района Львовской области. У супругов, как и в предыдущих декларациях, есть два автомобиля.

Согласно декларации, наличными спикер держит 340 тыс. Грн и почти 31 тыс. Долларов.

Напомним, что общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017, равна 16 303 874 грн. Доходы же премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за 2017 выросли на 1300000 грн и составили 17100000 грн.