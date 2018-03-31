Запуск ракеты Falcon 9 оказался неудачным. Об инциденте сообщил основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск на официальной странице в микроблоге Twitter.

По словам долларовый миллиардера, причина неудачи в том, что обтекатель ракеты Falcon 9 разбился вдребезги, упав в воду.

Маск также отметил, что экспертам удалось установить вероятную причину крушения. По их информации, это произошло из-за того, что парашютирующее крыло ракеты не раскрылось. С его помощью ракета-носитель должна была спокойно приземлиться на поверхность.

В будущем специалисты планируют и дальше продолжать испытания ракеты, благодаря которым можно будет устранить их недочеты.

Как сообщал svodka.net.uа, в ионосфере образовалась 900-километровая дыра из-за запуска ракеты Falcon 9 , принадлежащей американской компании SpaceX, которая вывела на околоземную орбиту тайваньский спутник. Ученые считают, что благодаря относительно небольшому весу груза ракету удалось запустить практически по вертикальной траектории, а не по изогнутой.

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