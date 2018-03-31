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|31.03.2018 15:19
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Опальная украинская певица Светлана записала саундтрек для российского фильма, пишет со ссылкой на .
Картина "Гоголь. Вий" выйдет в прокат в России уже 5 апреля 2018 года. исполнила главный трек к фильму. Песня называется "Лети", певица сообщила о ней в своем Instagram-аккаунте.
"Скоро.... Наш новый саундтрек "Лети" к фильму "Вий" во всех кинотеатрах страны", - написала в социальной сети , наверняка имея в виду кинотеатры в России.
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