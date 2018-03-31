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Лобода полезла в российский телевизор: рожает в США, а поет россиянам
31.03.2018 15:19
Лобода полезла в российский телевизор: рожает в США, а поет россиянам По теме:

Опальная украинская певица Светлана записала саундтрек для российского фильма, пишет  со ссылкой на .

Картина "Гоголь. Вий" выйдет в прокат в России уже 5 апреля 2018 года. исполнила главный трек к фильму. Песня называется "Лети",  певица  сообщила о ней в своем Instagram-аккаунте. 

"Скоро.... Наш новый саундтрек "Лети" к фильму "Вий" во всех кинотеатрах страны", - написала в социальной сети ,  наверняка имея в виду кинотеатры в России.







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