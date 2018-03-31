Тверской суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Заседание суда по делу Зиявудина Магомедова должно пройти 31 марта Скриншот: СОТ ПАРТИЗАН ТВ / YouTube Заседание суда должно начаться после 15:00.До этого появилось сообщение о задержании на 48 часов совладельца группы "Сумма" Магомедова. В "Сумме" прошли обыски. Вместе с бизнесменом задержаны несколько топ-менеджеров компаний "Суммы".Источник ТАСС сообщил, что Магомедов, его брат и еще несколько человек были допрошены в рамках трех уголовных дел. Статус бизнесмена по этим делам неизвестен. По данным агентства, сотрудники МВД и ФСБ провели обыски по 70 адресам.Магомедов занимает 63 место в списке богатейших бизнесменов России за 2017 год, составленном Forbes. Его состояние оценивают в $1,4 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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