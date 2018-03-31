Тверской суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте совладельца группы
"Сумма" Зиявудина Магомедова. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Заседание суда по делу Зиявудина Магомедова
должно пройти 31 марта Скриншот: СОТ ПАРТИЗАН ТВ / YouTube
Заседание суда должно начаться после 15:00.До этого появилось
сообщение о задержании на 48 часов совладельца группы
"Сумма" Магомедова. В "Сумме" прошли обыски. Вместе с бизнесменом
задержаны несколько топ-менеджеров компаний
"Суммы".Источник ТАСС сообщил, что Магомедов, его брат
и еще несколько человек были допрошены в рамках трех
уголовных дел. Статус бизнесмена по этим делам неизвестен.
По данным агентства, сотрудники МВД и ФСБ провели обыски
по 70 адресам.Магомедов занимает 63 место в списке
богатейших бизнесменов России за 2017 год,
составленном Forbes. Его состояние оценивают в $1,4 млрд.
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