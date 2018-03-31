Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Виталий Ковальчук в 2017 году получил 431 тыс. 187 грн доходов в виде заработной платы. Об этом свидетельствуют данные декларации В.Ковальчука, передает .

Вместе с этим, доход жены Ковачука в прошлом году составил 3,8 млн грн, из которых 417 тыс. грн – зарплата, 3,3 млн грн – доход от занятия предпринимательской деятельностью, 8,2 тыс. грн – страховые выплаты и 30,2 тыс. грн – проценты по депозиту.

Также, согласно электронной декларации, жена В.Ковальчука в прошлом году приобрела автомобиль Lexus 2016 года выпуска. В совместном пользовании с мужем также остались два автомобиля Toyota RAV 4 2003 года выпуска и Toyota Landcruiser 2014 года выпуска.

В совместном пользовании у В.Ковальчука и его супруги наличными задекларировано 265 тыс. долларов США, 202 тыс. евро и 95 тыс. грн.

Как сообщал , Порошенко за 2017-й год задекларировал 16,3 млн грн доходов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира