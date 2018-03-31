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Сегодня в Кембридже похоронят Стивена Хокинга
31.03.2018 15:27
Сегодня в Кембридже похоронят Стивена Хокинга

Похороны знаменитого физика-теоретика, профессора Стивена Хокинга состоятся сегодня, 31 марта, в Кембридже.

Ожидается, что к приглашенным 500 друзьям, родственникам и коллегам присоединятся тысячи людей. Служба начнется в университетской церкви Великой священный Марии в 14:00 по Гринвичу (17:00 по киевскому времени), информирует svodka.net.

Прах ученого Стивена Хокинга будет похоронен в Вестминстерском аббатстве — рядом с могилами Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона.



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