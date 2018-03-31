Похороны знаменитого физика-теоретика, профессора Стивена Хокинга состоятся сегодня, 31 марта, в Кембридже.

Ожидается, что к приглашенным 500 друзьям, родственникам и коллегам присоединятся тысячи людей. Служба начнется в университетской церкви Великой священный Марии в 14:00 по Гринвичу (17:00 по киевскому времени), информирует svodka.net.

Прах ученого Стивена Хокинга будет похоронен в Вестминстерском аббатстве — рядом с могилами Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира