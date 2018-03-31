Украина обязана выполнять обещания относительно согласования цен на газ с рыночными в рамках кредитования. Такое заявление сделал представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, которого цитирует Reuters .

Люнгман отметил, что Украине нужно позволить рынку устанавливать цены на газ в рамках программы по кредитованию.

"Важно, чтобы цены на газ - и коммунальные тарифы не исключение - определялись рынком, в соответствии с реформами, которые были введены в 2016 году. Это серьезный прорыв в процессе реформ в Украине за последние несколько лет", - сказал представитель МВФ.

Два года тому назад страна пообещала привести цены на газ в соответствие с ценами внешнего рынка, но так и выполнила соглашение. Это и стало причиной заморозки очередного транша от МВФ.

"МВФ четко дал понять, что выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню является основным условием финансирования. Украинские власти все еще могут провести предложенные МВФ реформы до президентских и парламентских выборов, которые пройдут не позднее 2019 года. Кредитная программа МВФ истекает в марте будущего года", - подчеркивается в издании.

Как сообщал svodka.net ранее, Международный валютный фонд до мая текущего года завершит пересмотр программы кредитования для Украины. Такое заявление сделал глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

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