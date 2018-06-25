В понедельник, 25 июня, в Киеве во время попытки продажи 100 грамм амфетамина был задержан сотрудник патрульной полиции. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.

По данным ведомсва, о причастности правооохранителя к противоправной деятельности стало известно работникам СБУ. Силовики вычислили, что мужчина как раз собирался продать большое количество "товара".

"Совместными действиями внутренней безопасности НПУ, СБУ, при поддержке руководства патрульной полиции Киева, 30-летнего полицейского задержали возле одного из торговых столичных центров в Оболонском районе. 100 грамм амфетамина патрульный привез клиенту на собственном автомобиле, но сбыть не успел" - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что задержанному объявлено подозрение по статье о незаконном распространении наркотиков (ч.3 ст.307 УК Украиы). Полицейскому грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

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