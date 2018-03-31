В крупнейший торгово-развлекательный центр прибыли пожарные, которым пришлось проделать большой объем работы

В субботу, 31 марта, с самого утра спасатели вместе с журналистами приехали в ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в , передает

Пожарные организовали масштабную проверку, которая началась с маленьких лавочек. В частности, специалисты проверили наличие всех необходимых средств пожаротушения и пути аварийной эвакуации.

А дальше было самое сложное — эвакуация из кинотеатра. Спасатели проверили исправность пожарного извещателя и выяснили, как спастись, если в кинотеатре возник пожар.

Оказалось, что в ТРЦ есть специальная комната, оборудованная большим количеством экранов. На них выводится картинка с камер наблюдения по всему помещению, следовательно в случае пожара посетителей можно оперативно спасти.

Кроме того, пожарные провели тренировку. Согласно легенде, возгорание возникло в помещении подземного паркинга. Спасатели локализовали пожар, а затем и полностью его потушили.

Напомним, крупный пожар в ТРЦ в Кемерове, в котором по официальным данным погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, заставил и украинцев задуматься о безопасности наших торговых центров.

Как бы ни пытались в других ТРЦ заверить, что все правила безопасности соблюдены, эксперты утверждают, что нарушения все же есть.

При этом отмечается, что нарушения, выявленные в ходе проверок, из года в год одни и те же.

Самые распространенные нарушения, с которыми мы сталкиваемся постоянно и везде, — это наличие неработающих средств пожаротушения, то есть отсутствие пожарных рукавов, нерабочие или просроченные огнетушители, заставленные торговыми точками эвакуационные выходы, несоблюдение ширины этих выходов и т. д.», — отмечают эксперты.

А потому, что в Украине действует мораторий на проверку бизнеса, просто прийти с внеплановой проверкой в ТРЦ ГСЧС не могут. Чтобы это сделать, проверяющим нужны или обращения самого владельца, или жалобы со стороны населения о том, что там есть какие-то нарушения.

И все равно, о проверке нужно оповестить за 10 дней. Естественно, ТРЦ начинает готовиться, включая все системы противопожарной безопасности, оповещения и т.п. А после проверки все ликвидированные «нарушения» возвращаются.

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