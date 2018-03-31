В 2017 году руководитель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила более 225 тыс. грн заработной платы как народный депутат. Об этом свидетельствуют данные декларации Ю.Тимошенко, обнародованной на сайте Единого реестра деклараций, передает .

Также отмечается, что в прошлом году Ю.Тимошенко получила почти 253 тыс. грн в качестве средств для выполнения полномочий парламентария.

На счету в Ощадбанке у Ю.Тимошенко лежит более 614 тыс. грн. Также Ю.Тимошенко задекларировала 290 тыс. грн наличкой.

При этом у мужа Ю.Тимошенко, что она и задекларировала, на банковских счетах - более 22 тыс. грн, 28,1 тыс. долл. Наличкой у мужа политика - 19,4 тыс. евро, 360 тыс. грн и почти 358 тыс. долл.

Лидер "Батькивщины" арендует дом общей площадью 588 кв. м в Козине (Обуховский район Киевской области).

Также Тимошенко задекларировала несколько ювелирных изделий торговых марок Mikimoto, Chanel, Dinh Van, Cartier.

Согласно данным декларации Ю.Тимошенко, она не владеет транспортными средствами. В то же время муж Ю.Тимошенко задекларировал два автомобиля - Mercedes-Benz 2014 года выпуска и ГАЗ 1983 года выпуска.

Как сообщал , Президент П.Порошенко за 2017-й год задекларировал 16,3 млн грн доходов.

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