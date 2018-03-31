Прошу великодушно простить за то, что люблю Украину еще больше, чем люблю уважаемые США — с чуть менее уважаемой Западной Европой вместе взятые.

Об этом в своем блоге пишет народный депутат Александр Кирш.

«Да, там — цивилизация, настоящая демократия, тотальное процветание (из-за которого туда и «понаехало всяких», но разве не из «понаехавших» изначально формировалась современная Америка?), а вдобавок — [почти] нет коррупции, информирует svodka.net.

Но при всем при этом я вынужден совершенно отчетливо понимать и то, что цивилизация эта — хитровыхитренная, тобто себе на уме (я не обвиняю, я констатирую).

И целью Запада в отношении Украины вовсе не является бескорыстная помощь, формирующая себе (ему) на голову экономического конкурента, отбирающего рынки сбыта. Просто Украине в очередной раз геополитически повезло в том, что именно она расположена на пути дикарского Востока, снова пытающегося подчинить Запад, как и во времена Чингис-хана, которого справедливо называют одним из основателей угрожающего Западу уже сегодня российского государства. Плюс Цивилизация совсем не хочет постоянного потока нищих беженцев еще и от нас — вот ему и легче (дешевле!) Украину немного подкармливать, сохраняя живой барьер на пути новой орды, но — на строго определенных условиях, чтоб не стала слишком экономически самостоятельной и не мешала жить.

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Решением стала [вос]питательная наркоигла, на которую Украину «своевременно» подсадили, пользуясь внутренней коррупцией, и соскочить с которой, обретая истинную независимость и реальную самостоятельность, ей очень сложно, особенно во время защиты от орды.

В итоге наша столица просто переехала из Москвы в Вашингтон и Брюссель, но сам факт внешнего управления остался, а сегодняшнее согласие на него Украины — тактическое и временное от безысходности; стратегией же должно являться управление самостоятельное — в интересах самой Украины, которые, однако, часто совпадают с интересами Западной цивилизации, но, непременно, не тождественны им (да гляньте хотя бы на их собственные междусобойчики).

Сильная Украина им нужна только направо, но не налево. А вот если бы она сильной была уже сейчас, то разговор был бы гораздо более равноправным, а ИХ интерес — более проукраинским: сильный партнер нужен себе, иначе его заберет общий враг.

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Именно с целью недопущения появления сильного врага Америка-Европа, наученная тем, что произошло после «торжества» Версаля только через пару десятилетий, помогла (в свое время) поверженным Германии, Италии и Японии стать не просто сильными, что было рано или поздно все равно непременно, а сильными партнерами.

Так вот, силе Украины, и в этом уже ее геополитическое несчастье, мешает соседство с хищником справа, вследствие чего угроза от нее Западу не так страшна даже в перспективе (пока есть такая соседка) — и мы, с его, Запада, точки зрения, не являемся следовательно столь же непременно опасными сами по себе, как были опасны, к примеру, немцы, которых до этого недооценили и получили вторую мировую от них же. Вот Германии и дали то «маршальское», чего нам давать пока в действительности не собираются — угрозы нет, довольно чуть подкармливать и держать на коротком поводке, чтоб не убежали к врагу человечества, а наоборот — против него сражались.

И ведь они знают: что бы ни дали — все равно украдут, и это тоже важно.

Чтобы изменить ситуацию, надо становиться сильными и только так набить себе цену. Но чтоб слезть с иглы кредитов — нужны реальные инвестиции, создающие рабочие места и тем самым платежеспособный спрос, который является толчком к экономическому развитию (и через него — к реальной победе над коррупцией), но для инвестиций нужен совсем иной налоговый механизм.

Тут-то наши интересы и расходятся: им нужна не столько наша сила, сколько наша зависимость.

Особенно серьезным это противоречие становится у них при переходах власти к современным левым — они, конечно, не коммунисты (этих там практически нет), а всевозможные [социал-]демократы, которые, во-первых, и у себя-то налоги любят побольше, чтоб по-обамьи перераспределять «от богатых бедным», а во-вторых, идеологически недостаточно далеки от России: тоже любят это самое перераспределение, исходящее от государства.

Словом, стратегически мы — с Западом, но тактически должна быть своя голова на плечах.

С врагом же человечества ничего общего у нас не будет уже никогда: слишком мы стали разные. Оставшись без Украины, РФ показала, какая она на самом деле сама по себе. Мир увидел, а мы еще и почувствовали.

Даже коррупция у нас разная: ее, России, кому-нести-чность это «кому нести», чтобы ДАЛИ (такая ментальность), а у нас — чтобы НЕ МЕШАЛИ.

И, хотя пока что тверд мед Запада для наших неокрепших зубиков, а все равно нам — туда. Только зубки для этого должны быть крепче. На всякий случай. А то ляле уже 26, но все она должна кого-то слушаться. Пора взрослеть, наращивать зубы, грызть гранит науки и огрызаться. Девочка уже большая.

И откуда же в таком возрасте у нее столько ваты? Причем самой разной!

Лично для меня, разумеется, многозвездн[о-полосат]ая вата гораздо идеологически ближе кому-нести-ческой, поскольку географически левый (но правый по сути — и потому что политически справа, и потому что прав вообще) Запад гораздо милее географически правой (но левой и политически, и вообще) чингисхановской России (и наше старое название укравшей-опошлившей, и один из наших языков). Но: вата — это вата всегда, даже если звездочки на ней не кому-нести-ческие.

Вата подразумевает заложенное ею ухо, и не так важно, какое именно: или левое, или правое. Слышать мир надо обоими незаложенными. И делать выводы. Если есть чем.

Ну а дальше…

Кто без ваты — можно в НАТО: это лучше, чем куда-то.

Слава Украине! Желательно — независимой.»

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