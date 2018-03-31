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Во Львове троллейбус въехал в маршрутку: семь человек пострадали
31.03.2018 15:44
Во Львове троллейбус въехал в маршрутку: семь человек пострадали
Шесть человек сейчас находятся в больнице
В субботу, 31 марта, на пересечении улиц Зеленая - Луганска, в Сиховском районе Львова, произошло ДТП с участием троллейбуса №24 и маршрутки №40.
Во Львове троллейбус въехал в маршрутку: семь человек пострадали Фото: google.com

Полицейские установили, что троллейбус въехал в заднюю часть маршрутки, вследствие чего пострадали пассажиры, информирует ZAXID.NET со ссылкой на пресс-службу ГУ ЧП во Львовской области.

Сейчас полиция устанавливает количество пострадавших. В момент столкновения в маршрутке находились 20 пассажиров, а в троллейбусе примерно 25 человек.

Как информирует "Горячая линия Львова", пока есть информация о семи пострадавших. Шесть человек сейчас находятся в 8-й больнице, а один пассажир в возрасте 17 лет в больнице на Орлика. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, что во Львове на улице Шевченко перевернулось маршрутное такси №131 с пассажирами в салоне.

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