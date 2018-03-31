Шесть человек сейчас находятся в больнице

Полицейские установили, что троллейбус въехал в заднюю часть маршрутки, вследствие чего пострадали пассажиры, информирует ZAXID.NET со ссылкой на пресс-службу ГУ ЧП во Львовской области.

Сейчас полиция устанавливает количество пострадавших. В момент столкновения в маршрутке находились 20 пассажиров, а в троллейбусе примерно 25 человек.

Как информирует "Горячая линия Львова", пока есть информация о семи пострадавших. Шесть человек сейчас находятся в 8-й больнице, а один пассажир в возрасте 17 лет в больнице на Орлика. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, что во Львове на улице Шевченко перевернулось маршрутное такси №131 с пассажирами в салоне.