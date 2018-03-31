Украинский художник Василий Колотуша создал обложку и иллюстрации для наполнения нового альбома Элтона Джона Revamp. Об этом пишет DTF Magazine, передает .

Отмечается, что 27-летний художник из Черкасс создал семь иллюстраций для пластинки.

"На меня вышли из британской Studio Fury — они раньше уже работали с Universal Music и предложили сделать иллюстрации для обложки, наполнение диска, мерч и так далее", — рассказал Колотуша в комментарии изданию.

В трек-лист пластинки вошли композиции Сэма Смита, Эда Ширана, Майли Сайрус, Coldplay, Pink, Lady Gaga, Logic, Florence+The Machine, The Killers и других.

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