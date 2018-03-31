Информацию о подготовке Северной Кореи к очередному ядерному испытанию получили в результате анализа спутниковых изображений, отметил министр иностранных дел Японии Таро Коно. КНДР провела шесть испытаний ядерного оружия за 12 лет Фото: ЕРА По словам министра, об этом свидетельствует анализ спутниковых изображений, предоставленных американской стороной.На изображениях видно, что в КНДР в одном из тоннелей, где ранее уже проводились испытания, снова перемещают почву.С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия. Страна также запускала баллистические ракеты.5–7 марта 2018 года делегация Южной Кореи провела в Пхеньяне переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей. 18 марта министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва сообщила, что Сеул на переговорах с Пхеньяном просил "четко" сказать о своей приверженности денуклеаризации, и Ким Чен Ын "фактически" согласился с этим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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