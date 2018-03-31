Погода, Новости, загрузка...
В ООН утвердили новые масштабные санкции против КНДР
31.03.2018 15:52
В ООН утвердили новые масштабные санкции против КНДР
Санкции направлены на то, чтобы предотвратить незаконную морской контрабанде, цель которой - поставки нефти и угля в КНДР
Комитет Совета Безопасности ООН по КНДР одобрил новые масштабные санкции в отношении ряда компаний Северной Кореи.
В ООН утвердили новые масштабные санкции против КНДР Фото: NK News

"Сегодня задача США в ООН заручилась поддержкой Совета Безопасности по крупнейшего в истории пакета санкций ООН в отношении Северной Кореи", - заявила посол США в ООН Никки Хейли.

Сообщается, что Комитет Совета Безопасности ООН единогласно одобрил санкции в отношении 49 компаний и физических лиц. Речь идет о 21 судоходную компанию, один человек и 27 кораблей.

Отмечается, что санкции направлены на то, чтобы предотвратить незаконную морской контрабанде, цель которой - поставки нефти и угля в КНДР.

"Принятие этого исторического пакета санкций является явным признаком того, что международное общество единственная в усилиях по продлению максимального давления на северокорейский режим", - заявила Хейли.

Напомним, что Соединенные Штаты расширили санкции против КНДР, внеся в перечень компании и корабли, которые помогают Пхеньяна обходить санкции ООН.

В республике осудили новые санкции США против КНДР, обвинив Вашингтон в попытке подорвать улучшения межкорейских отношений во время зимних Олимпийских игр.

  • Украина направила в ООН заявление о нарушении Россией Устава организации
  • В ООН поступило 31 обвинения про секс-преступлениях ее персонала
  • США подготовили в ООН проект резолюции о нефтяном эмбарго КНДР

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить