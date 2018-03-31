Санкции направлены на то, чтобы предотвратить незаконную морской контрабанде, цель которой - поставки нефти и угля в КНДР

"Сегодня задача США в ООН заручилась поддержкой Совета Безопасности по крупнейшего в истории пакета санкций ООН в отношении Северной Кореи", - заявила посол США в ООН Никки Хейли.

Сообщается, что Комитет Совета Безопасности ООН единогласно одобрил санкции в отношении 49 компаний и физических лиц. Речь идет о 21 судоходную компанию, один человек и 27 кораблей.

Отмечается, что санкции направлены на то, чтобы предотвратить незаконную морской контрабанде, цель которой - поставки нефти и угля в КНДР.

"Принятие этого исторического пакета санкций является явным признаком того, что международное общество единственная в усилиях по продлению максимального давления на северокорейский режим", - заявила Хейли.

Напомним, что Соединенные Штаты расширили санкции против КНДР, внеся в перечень компании и корабли, которые помогают Пхеньяна обходить санкции ООН.

В республике осудили новые санкции США против КНДР, обвинив Вашингтон в попытке подорвать улучшения межкорейских отношений во время зимних Олимпийских игр.